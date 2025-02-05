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Андреас Пистиолис прокомментировал разгромную победу ЦСКА над «Самарой»

Андреас Пистиолис прокомментировал разгромную победу ЦСКА над «Самарой»
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Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис дал комментарий по поводу разгромной победы своих подопечных над «Самарой» в выездном матче Единой лиги ВТБ. Игра завершилась со счётом 102:44 (32:13, 27:9, 26:10, 17:12) в пользу ЦСКА.

«Мы хорошо начали и серьёзно вошли в игру. Я не совсем рад, как мы провели концовку. Но самое главное, что мы выиграли и все здоровы. Желаю «Самаре» преодолеть всё, с чем вы сталкиваетесь, мы же будем готовиться к следующему матчу», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба Единой лиги.

Напомним, на первом месте турнирной таблица Единой лиги на данный момент идёт казанский УНИКС (26 побед при пяти поражениях), а московский ЦСКА занимает вторую строчку (25 побед, пять поражений), имея одну игру в запасе.

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