Ривз — об обмене Дончич — Дэвис: последние дни были тяжёлыми

26-летний американский профессиональный баскетболист, играющий за команду НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции защитника, Остин Ривз высказался по поводу обмену между «озёрниками» и «Даллас Маверикс».

«Ранее я спросил Леброна [Джеймса]: «Ты в лиге миллион лет, у тебя было миллиард товарищей по команде, ты видел, как люди приходят и уходят. Как ты с этим справляешься?» Последние пару дней были для меня тяжёлыми.

Я чувствую, что у меня в животе словно образовалась пустота, просто потому, что за последние четыре года с [Дэвисом], три года с Максом [Кристи], пару лет с Джейлен [Худ-Шифино]. Как я уже говорил, мы создаём настоящие отношения и у нас появляется привязанность, а потом, ни с того ни с сего, это всё рушится и твои друзья присоединятся к другой команде, соревнующейся за то, к чему вы когда-либо шли», — приводит слова Ривза New York Post.

2 февраля инсайдер Шэмс Чарания сообщил, что «Лейкерс» и «Даллас» провели обмен, главными лицами которого стали Энтони Дэвис из «Лейкерс» и Дончич. Кроме Дончича, в штат Калифорния отправились два тяжёлых форварда – Макси Клебер и Маркиф Моррис. В «Даллас», в свою очередь, помимо Дэвиса, перешёл защитник Макс Кристи. Кроме того, «Лейкерс» получили выбор в первом раунде драфта 2029 года.