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Владислав Коновалов высказался после разгромного поражения «Самары» от ЦСКА

Владислав Коновалов высказался после разгромного поражения «Самары» от ЦСКА
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Главный тренер «Самары» Владислав Коновалов высказался по поводу разгромного поражения своей команды от московского ЦСКА в матче Единой лиги.

«Игра сложилась для нас не так, как мы хотели. Приношу свои извинения как тренер, но сегодня мы не смогли выставить конкурентный состав. По объективным причинам: у наших лидеров травмы, Кулагин, Голдырев и Попов еще не готовы. Мы пытаемся восстановить их к матчам 9 и 12 февраля. Мы пытались за одну-две тренировки интегрировать в состав молодежь, чтобы они быстрее адаптировались хотя бы в плане схем. Два разыгрывающих, Сопин и Кашин, выполняли свою роль, держали мяч. Мы ожидали большего от Амосова, но это молодой игрок, психологически пока не готовый, хотя и талантливый, и такие матчи тоже будут для него опытом. Это для всех большой опыт. Спасибо болельщикам, на трибунах опять было жарко! Из позитивного можно отметить того же Маруфова: у нас есть близкий к составу игрок, который может быть в ротации. Выйдя на площадку, он смотрелся вполне уверенно. Добавить скорость и реакцию, чтение ситуации, но это все приходит с опытом. В прошлой игре – Косяков, сегодня – Маруфов. Будем поэтапно прибавлять, и будет крепкая конкурентная команда. Нам правда хочется быть конкурентными».

Напомним, что ЦСКА на выезде разгромили «Самару» со счётом 102:44 (32:13, 27:9, 26:10, 17:12).

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05 февраля 2025, среда. 18:30 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
44 : 102
ЦСКА
Москва
Самара: Сопин - 11, Амосов - 7, Кашин - 7, Косяков - 7, Чикарев - 7, Прохоров - 3, Маруфов - 2, Швечихин, Платонов, Касьянов, Чирков, Карпов
ЦСКА: Жан-Шарль - 17, Антонов - 16, Астапкович - 10, Курбанов - 10, Уэйр - 8, Тримбл - 8, Карпенко - 7, Абдулбасиров - 7, Аврамович - 6, Ганькевич - 5, Ухов - 5, М'Бай - 3
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Новости. Баскетбол
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