Владислав Коновалов высказался после разгромного поражения «Самары» от ЦСКА

Главный тренер «Самары» Владислав Коновалов высказался по поводу разгромного поражения своей команды от московского ЦСКА в матче Единой лиги.

«Игра сложилась для нас не так, как мы хотели. Приношу свои извинения как тренер, но сегодня мы не смогли выставить конкурентный состав. По объективным причинам: у наших лидеров травмы, Кулагин, Голдырев и Попов еще не готовы. Мы пытаемся восстановить их к матчам 9 и 12 февраля. Мы пытались за одну-две тренировки интегрировать в состав молодежь, чтобы они быстрее адаптировались хотя бы в плане схем. Два разыгрывающих, Сопин и Кашин, выполняли свою роль, держали мяч. Мы ожидали большего от Амосова, но это молодой игрок, психологически пока не готовый, хотя и талантливый, и такие матчи тоже будут для него опытом. Это для всех большой опыт. Спасибо болельщикам, на трибунах опять было жарко! Из позитивного можно отметить того же Маруфова: у нас есть близкий к составу игрок, который может быть в ротации. Выйдя на площадку, он смотрелся вполне уверенно. Добавить скорость и реакцию, чтение ситуации, но это все приходит с опытом. В прошлой игре – Косяков, сегодня – Маруфов. Будем поэтапно прибавлять, и будет крепкая конкурентная команда. Нам правда хочется быть конкурентными».

Напомним, что ЦСКА на выезде разгромили «Самару» со счётом 102:44 (32:13, 27:9, 26:10, 17:12).