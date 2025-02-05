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Кевин Дюрант пропустит ближайший матч НБА с «Оклахомой»- Крис Хэйнс

Кевин Дюрант пропустит ближайший матч НБА с «Оклахомой»- Крис Хэйнс
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36-летнего звёздный игрок и двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), выступающий за команду «Финикс Санз», Кевин Дюрант пропустит предстоящий матч североамериканской лиги с коллективом «Оклахома-Сити Тандер», сообщил в социальных сетях инсайдер TNT и Bleacher Report Крис Хэйнс.

«Звезда «Финикс Санз» Кевин Дюрант (травма лодыжки) не сыграет сегодня вечером против «Оклахома-Сити Тандер», сообщили мне источники в лиге», — написал Хэйнс в социальной сети Х (ранее Twitter).

В последние дни различные инсайдеры публикуют всё больше информации по поводу возможного обмена Кевина Дюранта из «Санз».

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