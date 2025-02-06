Еврокубок: результаты матчей 5 февраля

Во вторник, 5 февраля, состоялся очередной игровой день баскетбольного Еврокубка. В общей сложности болельщики европейского баскетбола имели возможность увидеть восемь встреч, с результатами которых предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Результаты матчей Еврокубка 5 февраля:

«Вулвз » — «Будучность» — 91:82;

«Бешикташ» — «Доломити Энергия» — 79:75;

«Арис» – У-БТ — 74:89;

«Ратиофарм Ульм» — «Хапоэль Т-А» — 90:97;

«Гамбург Тауэрс» — Цедевита-Олимпия — 80:62;

«Хапоэль И» — «Тюрк Телеком» — 76:66;

«Валенсия» — «Бурк» — 96:93;

«Ховентуд» — «Бахчешехир Колежи» — 69:56.

Групповая стадия Еврокубка стартовала 24 сентября 2024 года и продолжится до 5 февраля 2025-го. В каждой из двух групп клубы встретятся друг с другом на домашней арене и в гостях.

В раунд плей-офф выйдут шесть коллективов из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат путёвку сразу в четвертьфинал. Действующим чемпионом Еврокубка является французский «Париж».