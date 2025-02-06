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Еврокубок: результаты матчей 5 февраля

Еврокубок: результаты матчей 5 февраля
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Во вторник, 5 февраля, состоялся очередной игровой день баскетбольного Еврокубка. В общей сложности болельщики европейского баскетбола имели возможность увидеть восемь встреч, с результатами которых предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Результаты матчей Еврокубка 5 февраля:

«Вулвз » — «Будучность» — 91:82;
«Бешикташ» — «Доломити Энергия» — 79:75;
«Арис» – У-БТ — 74:89;
«Ратиофарм Ульм» — «Хапоэль Т-А» — 90:97;
«Гамбург Тауэрс» — Цедевита-Олимпия — 80:62;
«Хапоэль И» — «Тюрк Телеком» — 76:66;
«Валенсия» — «Бурк» — 96:93;
«Ховентуд» — «Бахчешехир Колежи» — 69:56.

Еврокубок . Группа A. 18-й тур
05 февраля 2025, среда. 20:00 МСК
Вулвз
Вильнюс, Литва
Окончен
91 : 82
Будучность
Подгорица, Черногория
Еврокубок . Группа A. 18-й тур
05 февраля 2025, среда. 20:00 МСК
Бешикташ
Стамбул, Турция
Окончен
79 : 75
Доломити Энергия
Тренто, Италия
Еврокубок . Группа B. 18-й тур
05 февраля 2025, среда. 21:00 МСК
Арис
Салоники, Греция
Окончен
74 : 89
У-БТ
Клуж-Напока, Румыния
Еврокубок . Группа A. 18-й тур
05 февраля 2025, среда. 21:00 МСК
Ратиофарм Ульм
Ульм, Германия
Окончен
90 : 97
Хапоэль Т-А
Тель-Авив, Израиль
Еврокубок . Группа B. 18-й тур
05 февраля 2025, среда. 21:30 МСК
Гамбург Тауэрс
Гамбург, Германия
Окончен
80 : 62
Цедевита-Олимпия
Любляна, Словения
Еврокубок . Группа B. 18-й тур
05 февраля 2025, среда. 21:30 МСК
Хапоэль И
Иерусалим, Израиль
Окончен
76 : 66
Тюрк Телеком
Анкара, Турция
Еврокубок . Группа B. 18-й тур
05 февраля 2025, среда. 22:30 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Окончен
100 : 95
Бурк
Бурк-ан-Брес, Франция
Еврокубок . Группа A. 18-й тур
05 февраля 2025, среда. 22:30 МСК
Ховентуд
Бадалона, Испания
Окончен
69 : 56
Бахчешехир Колежи
Стамбул, Турция

Групповая стадия Еврокубка стартовала 24 сентября 2024 года и продолжится до 5 февраля 2025-го. В каждой из двух групп клубы встретятся друг с другом на домашней арене и в гостях.

В раунд плей-офф выйдут шесть коллективов из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат путёвку сразу в четвертьфинал. Действующим чемпионом Еврокубка является французский «Париж».

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