Чарания — о Дюранте в «Уорриорз»: Кевин не хочет возвращаться в «Голден Стэйт»

Двукратный чемпион НБА из команды «Финикс Санз» Кевин Дюрант не заинтересован в возвращении в «Голден Стэйт Уорриорз», сообщил авторитетный инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

«На прошлой неделе «Уорриорз» серьёзно интересовались Кевином Дюрантом, но источники сообщили мне, что у Дюранта нет желания воссоединяться с «воинами». Он не хочет возвращаться в «Голден Стэйт», где он выиграл два чемпионства, став дважды MVP финала.

Позиция «Санз» во всём этом деле по-прежнему остаётся той же — команда строится вокруг Кевина Дюранта и Девина Букера, но благодаря их послужному списку, а точнее, отсутствию больших побед, всё больше команд интересуются возможным обменом, и неясно, к чему это приведёт до ближайшего дедлайна.

Но сейчас в лиге ясно одно — Кевин не хочет возвращаться в «Уорриорз» ни по какой из возможных сделок. Что касается «Голден Стэйт», то их руководство продолжает погоню за Дюрантом. Готовы ли они перейти к таким парням, как Джимми Батлер, о котором мы говорили последние пару месяцев, или Николе Вучевиче из «Чикаго», что также был их планом — узнаем в ближайшие 24 часа», — сказал Чарания в эфире ESPN.