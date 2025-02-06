Евролига: результаты матчей 5 февраля

5 февраля завершился очередной игровой день 25-го тура регулярного элитного европейского баскетбольного чемпионата Евролиги. В общей сложности на эту дату были запланированы четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Результаты матчей Евролиги 5 февраля:

«Монако» — «Баскония» — 92:85;

«Барселона» — Маккаби Т-А — 100:71;

«Париж» — «Олимпиакос» — 73:90;

«Виртус» — «Партизан» — 71:81.

После 24 проведённых матчей в сезоне-2024/2025 турнирную таблицу возглавляет греческий «Олимпиакос» (17 побед, 7 поражений). На втором месте расположился турецкий клуб «Фенербахче» (16 побед, 8 поражений). Третью строчку занимает коллектив «Монако» (16 побед, 9 поражений).