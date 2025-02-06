«Барселона» победила «Маккаби» в Евролиге

В Испании завершился матч регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местная «Барселона» и израильский Маккаби Т-А. Встреча завершилась победой каталонской команды со счётом 100:71.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Кевин Пантер, набравший 28 очков. По 14 очков на свой счёт записали Уилли Хернангомес и Джабари Паркер. В составе Маккаби Т-А 16 очков набрал Джасиэль Риверо. Ещё 14 очков на счету Рокуса Джокубайтиса.

Лидером чемпионата в настоящий момент является греческий «Олимпиакос», на счету которого 17 побед и семь поражений. На второй позиции находится турецкий «Фенербахче» (17 побед — семь поражений). Топ-3 замыкает «Монако» (16 побед — девять поражений).