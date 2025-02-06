Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж Баскетбол — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Барселона» победила «Маккаби» в Евролиге

«Барселона» победила «Маккаби» в Евролиге
Комментарии

В Испании завершился матч регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местная «Барселона» и израильский Маккаби Т-А. Встреча завершилась победой каталонской команды со счётом 100:71.

Евролига . Регулярный чемпионат. 25-й тур
05 февраля 2025, среда. 22:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
100 : 71
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Барселона: Пантер, Андерсон, Сарр, Брисуэла, Мету, Саторански, Эрнангомес, Нуньес, Фалл, Абринес, Паркер, Парра
Маккаби Т-А: Шайок, Менко, Соркин, Майер, Рэйман, Ди Бартоломео, Риверо, Коэн, Рэндольф, Йокубайтис, Блатт, Уильямс

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Кевин Пантер, набравший 28 очков. По 14 очков на свой счёт записали Уилли Хернангомес и Джабари Паркер. В составе Маккаби Т-А 16 очков набрал Джасиэль Риверо. Ещё 14 очков на счету Рокуса Джокубайтиса.

Лидером чемпионата в настоящий момент является греческий «Олимпиакос», на счету которого 17 побед и семь поражений. На второй позиции находится турецкий «Фенербахче» (17 побед — семь поражений). Топ-3 замыкает «Монако» (16 побед — девять поражений).

Материалы по теме
Как «Манчестер Сити» и «ПСЖ» связаны с баскетболом? НБА готова стереть наследие Евролиги
Как «Манчестер Сити» и «ПСЖ» связаны с баскетболом? НБА готова стереть наследие Евролиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android