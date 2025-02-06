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Партизан — Виртус, результат матча 5 февраля 2025, счет 71:81, Евролига 2024-2025

«Партизан» одержал вторую победу подряд, обыграв «Виртус» в Евролиге
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6 февраля, в Италии, на арене «Виртус Арена» завершился очередной матч элитного европейского баскетбольного первенства Евролига, в котором встречались местный «Виртус» и сербский «Партизан». Баскетболисты из Сербии одержали победу в матче со счётом 81:71 (17:23; 27:13; 22:21; 15:14).

Евролига . Регулярный чемпионат. 25-й тур
05 февраля 2025, среда. 22:30 МСК
Виртус
Болонья, Италия
Окончен
71 : 81
Партизан
Белград, Сербия
Виртус: Кординье, Холидэй, Белинелли, Пайола, Шенгелия, Хэкетт, Гражулис, Морган, Полонара, Диуф, Акеле, Такер
Партизан: Дэвис, Лундберг, Джонс, Вашингтон, Копривица, Накич, Покушевски, Браун, Бонга, Лакич, Майк, Джонс

Лучшим игроков в составе итальянской команды стал грузинский форвард Торнике Шенгелия, на счету которого 16 очков, пять подборов, восемь передач, два перехвата и две потери.

У сербских баскетболистов наибольшую результативность продемонстрировал американский игрок Стерлинг Браун, набравший 20 очков, четыре подбора, пять передач и две потери. У Карлика Джонса — 19 очков, три подбора и две передачи при двух потерях.

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