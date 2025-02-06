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В НБА близки к закрытию громкого обмена с участием олимпийского чемпиона в составе США

В НБА близки к закрытию громкого обмена с участием олимпийского чемпиона в составе США
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Клубы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) совершат сделку, при которой 35-летний американский лёгкий форвард «Майами Хит» Джимми Батлер перейдёт в «Голден Стэйт Уорриорз», а 29-летний канадский лёгкий форвард «Уорриорз» Эндрю Уиггинс отправится в стан «Хит». Об этом сообщает журналист и инсайдер Шамс Чарания со ссылкой на авторитетное издание ESPN.

По информации источника, Батлер согласился на контракт с «Уорриорз» на сумму $ 121 млн до окончания сезона-2026/2027.

Отметим, кроме Уиггинса, состав «Майами» пополнят также немецкий разыгрывающий «войнов» Деннис Шрёдер и американский лёгкий форвард Кайл Андерсон. Кроме того, «Хит» получат выбор первого раунда драфта. Также по условиям соглашения, в «Детройт Пистонс» перейдут два защитника: из американский защитник «Голден Стэйт» Линди Уотерс III и защитник «Майами» Джош Ричардсон.

Напомним, Батлер — олимпийский чемпион 2016 года в составе сборной США. «Джимми Бакетс» является шестикратным участником Матча всех звёзд НБА, четырёхкратным победителем Сборной всех звёзд НБА и пятикратным победителем Сборной всех звёзд защиты НБА.

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