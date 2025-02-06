Дабл-даблы Лилларда и Портиса принесли «Милуоки» без Адетокунбо победу над «Шарлотт»

В ночь с 5 на 6 февраля мск на паркете арены «Спектрум-центр» в Шарлотт (США, штат Северная Каролина) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Шарлотт Хорнетс» и «Милуоки Бакс». Гости одержали победу со счётом 112:102.

В составе гостей дабл-даблы оформили разыгрывающий защитник Дэмьен Лиллард (29 очков и 12 результативных передач, а также четыре подбора) и тяжёлый форвард Бобби Портис (23 очка и 17 подборов, а также пять результативных передач). При этом лидер «Бакс» тяжёлый форвард Яннис Адетокунбо пропустил матч из-за повреждения икроножной мышцы.

Эта победа прервала четырёхматчевую серию поражений «Милуоки», «Хорнетс» проиграли в шестой раз подряд.