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Шарлотт Хорнетс — Милуоки Бакс, результат матча 6 февраля 2025, счет 102:112, регулярный чемпионат НБА 2024-2025

Дабл-даблы Лилларда и Портиса принесли «Милуоки» без Адетокунбо победу над «Шарлотт»
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В ночь с 5 на 6 февраля мск на паркете арены «Спектрум-центр» в Шарлотт (США, штат Северная Каролина) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Шарлотт Хорнетс» и «Милуоки Бакс». Гости одержали победу со счётом 112:102.

НБА — регулярный чемпионат
06 февраля 2025, четверг. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
102 : 112
Милуоки Бакс
Милуоки
Шарлотт Хорнетс: Смит - 23, Бриджес - 15, Симпсон - 15, Диабате - 10, Салон - 10, Джеффрис - 9, Уильямс - 6, Уонг - 6, Грин - 5, Карри - 3, Гибсон
Милуоки Бакс: Лиллард - 29, Портис - 23, Лопес - 14, Трент-мл. - 13, Принс - 11, Грин - 8, Роллинз - 6, Коннотон - 4, Смит - 2, Джексон - 2, Боучэмп, Ливингстон, Райт

В составе гостей дабл-даблы оформили разыгрывающий защитник Дэмьен Лиллард (29 очков и 12 результативных передач, а также четыре подбора) и тяжёлый форвард Бобби Портис (23 очка и 17 подборов, а также пять результативных передач). При этом лидер «Бакс» тяжёлый форвард Яннис Адетокунбо пропустил матч из-за повреждения икроножной мышцы.

Эта победа прервала четырёхматчевую серию поражений «Милуоки», «Хорнетс» проиграли в шестой раз подряд.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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