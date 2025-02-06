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«Чикаго» и Лонзо Болл договорились о продлении контракта на $ 20 млн — Шэмс Чарания

«Чикаго» и Лонзо Болл договорились о продлении контракта на $ 20 млн — Шэмс Чарания
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Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Чикаго Буллз» и 27-летний американский разыгрывающий защитник Лонзо Болл пришли к договорённости о продлении контракта на два года, игрок заработает за этот срок $ 20 млн, сообщает в социальной сети X инсайдер Шэмс Чарания со ссылкой на источники ESPN.

Лонзо Болл выступает за «Чикаго» с августа 2021 года, до этого баскетболист в течение двух лет играл в «Нью-Орлеан Пеликанс». Первым клубом Лонзо в НБА был «Лос-Анджелес Лейкерс», цвета которого он защищал в сезонах-2017/2018 и 2018/2019.

В текущем сезоне Лонзо Болл принял участие в 30 матчах, его средние показатели за игру составляют 7,2 очка, 3,5 подбора, 3,5 ассиста и 1,5 перехвата при среднем игровом времени 21,6 минуты.

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