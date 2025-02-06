49 очков Энтони Эдвардса принесли «Миннесоте» победу над «Чикаго»

В ночь с 5 на 6 февраля мск на паркете арены «Таргет-центр» в Миннеаполисе (США, штат Миннесота) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Миннесота Тимбервулвз» и «Чикаго Буллз». Хозяева площадки одержали победу со счётом 127:108.

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс, который набрал 49 очков, а также выполнил девять подборов и отдал три ассиста.

«Тимбервулвз» выиграли шестой матч из последних восьми и занимают седьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Чикаго» продолжил серию чередуемых побед и поражений, которая составляет теперь семь игр.