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Миннесота Тимбервулвз — Чикаго Буллз, результат матча 6 февраля 2025, счет 127:108, регулярный чемпионат НБА 2024-2025

49 очков Энтони Эдвардса принесли «Миннесоте» победу над «Чикаго»
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В ночь с 5 на 6 февраля мск на паркете арены «Таргет-центр» в Миннеаполисе (США, штат Миннесота) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Миннесота Тимбервулвз» и «Чикаго Буллз». Хозяева площадки одержали победу со счётом 127:108.

НБА — регулярный чемпионат
06 февраля 2025, четверг. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
127 : 108
Чикаго Буллз
Чикаго
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 49, Рид - 22, Макдэниелс - 12, Александер-Уолкер - 12, Гобер - 10, Конли - 8, Кларк - 5, Гарза - 4, Диллингэм - 3, Миллер - 2, Шеннон, Инглс, Майнотт
Чикаго Буллз: Уайт - 20, Гидди - 19, Смит - 14, Бузелис - 14, Досунму - 11, Картер - 10, Вучевич - 10, Уильямс - 8, Филлипс - 2, Миллер, Лидделл

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс, который набрал 49 очков, а также выполнил девять подборов и отдал три ассиста.

«Тимбервулвз» выиграли шестой матч из последних восьми и занимают седьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Чикаго» продолжил серию чередуемых побед и поражений, которая составляет теперь семь игр.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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