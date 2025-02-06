«Милуоки» обменяет из «Нью-Йорка» Симса в сделке с участием «Вашингтона» — Шэмс Чарания

Центровой «Нью-Йорк Никс» Джерико Симс станет игроком «Милуоки Бакс», сообщает в социальной сети X инсайдер Шэмс Чарания со ссылкой на источники ESPN. Взамен в Нью-Йорк отправится разыгрывающий защитник Дилон Райт, а также финансовая доплата со стороны «Бакс».

Как сообщается, этот обмен должен стать для «Милуоки» частью комплексной сделки с участием «Вашингтон Уизардс», тяжёлого форварда Кайла Кузмы и атакующего защитника Криса Миддлтона.

После 49 сыгранных матче регулярного чемпионата «Милуоки» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 27 побед при 22 поражениях.

Видео: Чемпионский парад «Милуоки Бакс»