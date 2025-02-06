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Денвер Наггетс — Нью-Орлеан Пеликанс, результат матча 6 февраля 2025, счет 144:119, регулярный чемпионат НБА 2024-2025

77 очков Николы Йокича и Майкла Портера помогли «Денверу» крупно обыграть «Нью-Орлеан»
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В ночь с 5 на 6 февраля мск на паркете «Болл-арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Денвер Наггетс» и «Нью-Орлеан Пеликанс». Хозяева площадки одержали крупную победу со счётом 144:119.

НБА — регулярный чемпионат
06 февраля 2025, четверг. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
144 : 119
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Денвер Наггетс: Портер - 39, Йокич - 38, Браун - 23, Строутер - 10, Маррей - 10, Гордон - 7, Тайсон - 4, Ннаджи - 4, Пикетт - 4, Джонс - 3, Джордан - 2, Шарич, Холл, Александер
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 28, Мёрфи - 25, Макколлум - 19, Хоукинс - 15, Мисси - 12, Маткович - 10, Грин - 3, Ривз - 3, Кэйн - 2, Робинсон-Эрл - 2, Brooks, Альварадо

Самыми результативными игроками матча стали оформившие дабл-даблы игроки «Наггетс» — лёгкий форвард Майкл Портер и сербский центровой Никола Йокич. На счету Портера 39 очков и 12 подборов, а также четыре результативных паса. В активе Йокича 38 очков и 10 результативных передач, а также шесть подборов.

«Денвер» одержал четвёртую победу подряд, «Пеликанс» потерпели седьмое поражение кряду.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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