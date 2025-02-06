77 очков Николы Йокича и Майкла Портера помогли «Денверу» крупно обыграть «Нью-Орлеан»

В ночь с 5 на 6 февраля мск на паркете «Болл-арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Денвер Наггетс» и «Нью-Орлеан Пеликанс». Хозяева площадки одержали крупную победу со счётом 144:119.

Самыми результативными игроками матча стали оформившие дабл-даблы игроки «Наггетс» — лёгкий форвард Майкл Портер и сербский центровой Никола Йокич. На счету Портера 39 очков и 12 подборов, а также четыре результативных паса. В активе Йокича 38 очков и 10 результативных передач, а также шесть подборов.

«Денвер» одержал четвёртую победу подряд, «Пеликанс» потерпели седьмое поражение кряду.