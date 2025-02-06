32 очка Стефена Карри не помогли «Голден Стэйт» избежать поражения от аутсайдера «Юты»

В ночь с 5 на 6 февраля мск на паркете арены «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Юта Джаз» и «Голден Стэйт Уорриорз». Хозяева площадки одержали победу со счётом 131:128.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри, на счету которого 32 очка, а также один подбор и семь ассистов. Атакующий защитник «Юты» Джордан Кларксон принёс своей команде 31 очко, а также собрал четыре подбора и отдал пять результативных передач.

«Джаз» одержали вторую победу в трёх матчах и поднялись с последней строчки таблицы Западной конференции, опередив «Нью-Орлеан Пеликанс». «Уорриорз» с 25 победами в 50 матчах занимают на Западе 11-е место.