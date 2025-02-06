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Юта Джаз — Голден Стэйт Уорриорз, результат матча 6 февраля 2025, счет 131:128, регулярный чемпионат НБА 2024-2025

32 очка Стефена Карри не помогли «Голден Стэйт» избежать поражения от аутсайдера «Юты»
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В ночь с 5 на 6 февраля мск на паркете арены «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Юта Джаз» и «Голден Стэйт Уорриорз». Хозяева площадки одержали победу со счётом 131:128.

НБА — регулярный чемпионат
06 февраля 2025, четверг. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
131 : 128
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Юта Джаз: Кларксон - 31, Джордж - 26, Кольер - 20, Коллинс - 19, Кесслер - 15, Михайлюк - 10, Филиповски - 4, Поттер - 3, Джузэнг - 3, Харклесс, Сенсабо, Чьебв
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 32, Подзиемски - 29, Хилд - 18, Пост - 10, Пэйтон II - 9, Грин - 7, Спенсер - 7, Луни - 6, Rowe - 6, Сантос - 4, Андерсон, Шрёдер, Уиггинс, Джексон-Дэвис, Уотерс III

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри, на счету которого 32 очка, а также один подбор и семь ассистов. Атакующий защитник «Юты» Джордан Кларксон принёс своей команде 31 очко, а также собрал четыре подбора и отдал пять результативных передач.

«Джаз» одержали вторую победу в трёх матчах и поднялись с последней строчки таблицы Западной конференции, опередив «Нью-Орлеан Пеликанс». «Уорриорз» с 25 победами в 50 матчах занимают на Западе 11-е место.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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