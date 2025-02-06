Шей Гилджес-Александер набрал 50 очков, «Оклахома» разгромила «Финикс»

В ночь с 5 на 6 февраля мск на паркете «Чизпик Энерджи-Арены» в Оклахома-Сити (США, штат Оклахома) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Оклахома-Сити Тандер» и «Финикс Санз». Хозяева площадки одержали победу со счётом 140:109.

Самым результативным игроком встречи стал лидер «Тандер» разыгрывающий защитник Шей Гилджес-Александер, набравший 50 очков при восьми подборах и пяти ассистах.

«Оклахома» выиграла третий матч подряд и продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции НБА. Уступивший в третьей игре кряду «Финикс» откатился из зоны плей-ин Запада, опустившись на 11-е место.