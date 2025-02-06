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Оклахома-Сити Тандер — Финикс Санз, результат матча 6 февраля 2025, счет 140:109, регулярный чемпионат НБА 2024-2025

Шей Гилджес-Александер набрал 50 очков, «Оклахома» разгромила «Финикс»
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В ночь с 5 на 6 февраля мск на паркете «Чизпик Энерджи-Арены» в Оклахома-Сити (США, штат Оклахома) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Оклахома-Сити Тандер» и «Финикс Санз». Хозяева площадки одержали победу со счётом 140:109.

НБА — регулярный чемпионат
06 февраля 2025, четверг. 05:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
140 : 109
Финикс Санз
Финикс
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 50, Уиггинс - 17, Уильямс - 13, Джо - 12, Хартенштайн - 9, Дорт - 7, Флаглер - 7, Джонс - 6, Карузо - 5, Дженг - 5, Уильямс - 5, Уильямс - 4, Дука
Финикс Санз: Бил - 25, Букер - 19, О'Нил - 18, Джонс - 10, Аллен - 9, Ричардс - 6, Гиллеспи - 6, Игодаро - 4, Ли - 4, Бол - 3, Бриджес - 3, Данн - 2, Нуркич, Пламли, Моррис

Самым результативным игроком встречи стал лидер «Тандер» разыгрывающий защитник Шей Гилджес-Александер, набравший 50 очков при восьми подборах и пяти ассистах.

«Оклахома» выиграла третий матч подряд и продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции НБА. Уступивший в третьей игре кряду «Финикс» откатился из зоны плей-ин Запада, опустившись на 11-е место.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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