Результаты игрового дня НБА 6 февраля
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В ночь с 5 на 6 февраля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано 11 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 6 февраля
- «Атланта Хоукс» – «Сан-Антонио Спёрс» — 125:126.
- «Детройт Пистонс» – «Кливленд Кавальерс» — 115:118.
- «Шарлотт Хорнетс» – «Милуоки Бакс» — 102:112.
- «Торонто Рэпторс» – «Мемфис Гриззлиз» — 107:138.
- «Бруклин Нетс» – «Вашингтон Уизардс» — 102:119.
- «Филадельфия Сиксерс» – «Майами Хит» — 101:108.
- «Миннесота Тимбервулвз» – «Чикаго Буллз» — 127:108.
- «Денвер Наггетс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» — 144:119.
- «Юта Джаз» – «Голден Стэйт Уорриорз» — 131:128.
- «Оклахома-Сити Тандер» – «Финикс Санз» — 140:109.
- «Сакраменто Кингз» – «Орландо Мэджик» — 111:130.
НБА — регулярный чемпионат
06 февраля 2025, четверг. 03:00 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
125 : 126
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Атланта Хоукс: Янг - 32, Оконгву - 30, Хантер - 22, Дэниэлс - 19, Рисашер - 6, Уоллес - 5, Барлоу - 5, Крейчи - 5, Нэнс - 1, Родди, Гуйе, Мэтьюз
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 24, Фокс - 24, Васселл - 20, Сохан - 15, Барнс - 13, Пол - 11, Касл - 11, Шампани - 5, Джонсон - 3, Дюк, Маклафлин, Уэсли, Брэнэм, Мамукелашвили, Ингрэм
НБА — регулярный чемпионат
06 февраля 2025, четверг. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
115 : 118
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Детройт Пистонс: Каннингем - 38, Хардуэй-младший - 20, Томпсон - 12, Холланд - 9, Дюрен - 8, Харрис - 8, Стюарт - 8, Рид - 7, Фонтеккио - 3, Бисли - 2, Харпер Мл., Мур, Дженкинс, Сассер, Клинтман
Кливленд Кавальерс: Мобли - 30, Гарлэнд - 25, Портер - 16, Страс - 15, Джером - 13, Ньянг - 7, Меррилл - 6, Аллен - 6, Леверт, Томпсон, Бейтс, Тайсон
НБА — регулярный чемпионат
06 февраля 2025, четверг. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
102 : 112
Милуоки Бакс
Милуоки
Шарлотт Хорнетс: Смит - 23, Бриджес - 15, Симпсон - 15, Диабате - 10, Салон - 10, Джеффрис - 9, Уильямс - 6, Уонг - 6, Грин - 5, Карри - 3, Уильямс, Гибсон
Милуоки Бакс: Лиллард - 29, Портис - 23, Лопес - 14, Трент-мл. - 13, Принс - 11, Грин - 8, Роллинз - 6, Коннотон - 4, Смит - 2, Джексон - 2, Боучэмп, Ливингстон, Адетокунбо, Райт
НБА — регулярный чемпионат
06 февраля 2025, четверг. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
107 : 138
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Торонто Рэпторс: Уолтер - 14, Шид - 14, Агбаджи - 14, Дик - 13, Барнс - 11, Могбо - 10, Митчелл - 10, Олиник - 9, Браун - 8, Баттл - 3, Робинсон - 1, Темпл, Буше
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 32, Морант - 26, Джексон - 17, Иди - 13, Кларк - 13, Пиппен Мл. - 12, Уэллс - 7, Альдама - 6, Кеннард - 5, Уильямс Мл. - 4, Хафф - 3, Ларэвиа, Кавамура, Смарт, Кончар
НБА — регулярный чемпионат
06 февраля 2025, четверг. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
102 : 119
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Бруклин Нетс: Джонсон - 25, Джонсон - 17, Эвбуомван - 15, Шарп - 11, Мартин - 8, Уилсон - 7, Расселл - 5, Клэкстон - 5, Уильямс - 4, Симмонс - 4, Бикман - 1, Клауни
Вашингтон Уизардс: Пул - 19, Джордж - 17, Кисперт - 17, Каррингтон - 16, Вукчевич - 12, Кулибали - 11, Шампани - 11, Холмс - 9, Брогдон - 7, Дэвис, Гилл, Сарр
НБА — регулярный чемпионат
06 февраля 2025, четверг. 03:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
101 : 108
Майами Хит
Майами
Филадельфия Сиксерс: Макси - 31, Убре - 15, Бона - 11, Джексон - 10, Джордж - 9, Ябуселе - 9, Эдвардс - 8, Гордон - 5, Лоури - 3, Каунсил, Эмбиид, Гримс
Майами Хит: Хироу - 30, Йович - 23, Розир - 20, Адебайо - 18, Жакез-мл. - 9, Ларссон - 5, Хайсмит - 3, Ричардсон, Уэр, Кристофер, Джонсон, Бёркс, Лав, Робинсон
НБА — регулярный чемпионат
06 февраля 2025, четверг. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
127 : 108
Чикаго Буллз
Чикаго
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 49, Рид - 22, Макдэниелс - 12, Александер-Уолкер - 12, Гобер - 10, Конли - 8, Кларк - 5, Гарза - 4, Диллингэм - 3, Миллер - 2, Шеннон, Инглс, Майнотт
Чикаго Буллз: Уайт - 20, Гидди - 19, Смит - 14, Бузелис - 14, Досунму - 11, Картер - 10, Вучевич - 10, Уильямс - 8, Филлипс - 2, Миллер, Терри, Лидделл
НБА — регулярный чемпионат
06 февраля 2025, четверг. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
144 : 119
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Денвер Наггетс: Портер - 39, Йокич - 38, Браун - 23, Строутер - 10, Маррей - 10, Гордон - 7, Тайсон - 4, Ннаджи - 4, Пикетт - 4, Джонс - 3, Джордан - 2, Шарич, Холл, Александер
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 28, Мёрфи - 25, Макколлум - 19, Хоукинс - 15, Мисси - 12, Маткович - 10, Грин - 3, Ривз - 3, Кэйн - 2, Робинсон-Эрл - 2, Brooks, Альварадо
НБА — регулярный чемпионат
06 февраля 2025, четверг. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
131 : 128
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Юта Джаз: Кларксон - 31, Джордж - 26, Кольер - 20, Коллинс - 19, Кесслер - 15, Михайлюк - 10, Филиповски - 4, Поттер - 3, Джузэнг - 3, Харклесс, Сенсабо, Чьебв
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 32, Подзиемски - 29, Хилд - 18, Пост - 10, Пэйтон II - 9, Грин - 7, Спенсер - 7, Луни - 6, Rowe - 6, Сантос - 4, Андерсон, Шрёдер, Уиггинс, Джексон-Дэвис, Уотерс III
НБА — регулярный чемпионат
06 февраля 2025, четверг. 05:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
140 : 109
Финикс Санз
Финикс
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 50, Уиггинс - 17, Уильямс - 13, Джо - 12, Хартенштайн - 9, Дорт - 7, Флаглер - 7, Джонс - 6, Карузо - 5, Дженг - 5, Уильямс - 5, Уильямс - 4, Дука
Финикс Санз: Бил - 25, Букер - 19, О'Нил - 18, Джонс - 10, Аллен - 9, Ричардс - 6, Гиллеспи - 6, Игодаро - 4, Ли - 4, Бол - 3, Бриджес - 3, Данн - 2, Нуркич, Пламли, Моррис
НБА — регулярный чемпионат
06 февраля 2025, четверг. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
111 : 130
Орландо Мэджик
Орландо
Сакраменто Кингз: Сабонис - 21, Дерозан - 19, Лавин - 13, Эллис - 12, Монк - 10, Джонс - 9, Картер - 9, Лайлз - 8, Мюррэй - 5, Джонс - 4, Кроуфорд - 1, Макдермотт, Джонс, Лень, Краудер
Орландо Мэджик: Вагнер - 31, Банкеро - 23, Блэк - 15, Битадзе - 14, Энтони - 14, Да Силва - 11, Колдуэлл-Поуп - 8, Картер - 8, Хьюстан - 3, Ховард - 3, Айзек, Джозеф, Куин, Харрис
Видео: Рекорды НБА
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