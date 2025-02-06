В ночь с 5 на 6 февраля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано 11 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 6 февраля

«Атланта Хоукс» – «Сан-Антонио Спёрс» — 125:126.

«Детройт Пистонс» – «Кливленд Кавальерс» — 115:118.

«Шарлотт Хорнетс» – «Милуоки Бакс» — 102:112.

«Торонто Рэпторс» – «Мемфис Гриззлиз» — 107:138.

«Бруклин Нетс» – «Вашингтон Уизардс» — 102:119.

«Филадельфия Сиксерс» – «Майами Хит» — 101:108.

«Миннесота Тимбервулвз» – «Чикаго Буллз» — 127:108.

«Денвер Наггетс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» — 144:119.

«Юта Джаз» – «Голден Стэйт Уорриорз» — 131:128.

«Оклахома-Сити Тандер» – «Финикс Санз» — 140:109.

«Сакраменто Кингз» – «Орландо Мэджик» — 111:130.

Видео: Рекорды НБА