Экс-игрок «Лейкерс» и самый прогрессирующий игрок 2020 года обменян в «Рэпторс» — Чарания

27-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Орлеан Пеликанс» на позиции лёгкого форварда, Брэндон Ингрэм был обменян в «Торонто Рэпторс», сообщил инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

«Нью-Орлеан Пеликанс» обменял Брэндона Ингрэма в «Торонто Рэпторс» на Брюса Брауна, Келли Олиника, один пик первого раунда и один второго, сообщают источники ESPN», — написал Чарания в социальной сети Х (ранее Twitter).

Ингрэм был выбран на драфте НБА 2016 года под общим вторым номером клубом «Лос-Анджелес Лейкерс», а в 2019-м был обменян вместе с Лонзо Боллом, Джошем Хартом и тремя пиками первого раунда драфта в «Нью-Орлеан Пеликанс» на Энтони Дэвиса. В 2020-м году Ингрэм получил звание Самого прогрессирующего игрока (MIP).