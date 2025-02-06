Единая лига: расписание матчей 6 февраля
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В четверг, 6 февраля, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ пройдёт очередной игровой день. В общей сложности поклонники российского баскетбола смогут увидеть три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех встреч.
Расписание Единой лиги на 5 февраля:
18:00 мск — «Уралмаш» — «Астана»;
19:00 мск — «Автодор» — «Пари Нижний Новгород»;
20:00 мск — МБА-МАИ — «Локомотив-Кубань».
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
06 февраля 2025, четверг. 18:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Не начался
Астана
Астана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
06 февраля 2025, четверг. 19:00 МСК
Автодор
Саратов
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
06 февраля 2025, четверг. 20:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Лидером чемпионата в настоящий момент является казанский УНИКС, в активе которого 26 побед и пять поражений. Второе место занимает московский ЦСКА, на счету которого 25 победы и пять поражений. На третьей позиции расположился петербургский «Зенит», у которого 25 победы и пять поражений.
Комментарии
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