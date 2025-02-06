Единая лига: расписание матчей 6 февраля

В четверг, 6 февраля, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ пройдёт очередной игровой день. В общей сложности поклонники российского баскетбола смогут увидеть три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех встреч.

Расписание Единой лиги на 5 февраля:

18:00 мск — «Уралмаш» — «Астана»;

19:00 мск — «Автодор» — «Пари Нижний Новгород»;

20:00 мск — МБА-МАИ — «Локомотив-Кубань».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 06 февраля 2025, четверг. 18:00 МСК Уралмаш Екатеринбург Не начался Астана Астана Кто победит в основное время? П1 X П2

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 06 февраля 2025, четверг. 19:00 МСК Автодор Саратов Не начался Пари Нижний Новгород Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

Лидером чемпионата в настоящий момент является казанский УНИКС, в активе которого 26 побед и пять поражений. Второе место занимает московский ЦСКА, на счету которого 25 победы и пять поражений. На третьей позиции расположился петербургский «Зенит», у которого 25 победы и пять поражений.