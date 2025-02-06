Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Лейкерс» обменяли претендента на лучшего новичка на центрфорварда — Чарания

«Лейкерс» обменяли претендента на лучшего новичка на центрфорварда — Чарания
Аудио-версия:
Комментарии

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» обменяло 23-летнего новичка своего клуба Далтона Кнехта в «Шарлотт Хорнетс» на центрового Марка Уильямса, сообщил авторитетный инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

«В «Лос-Анджелес Лейкерс» обменивают Далтона Кнехта, Кэма Реддиша, незащищённый выбор в первом раунде 2031 года и выбор в первом раунде 2030 года в «Шарлотт Хорнетс» на центрового Марка Уильямса, сообщают источники ESPN», — написал Чарания в социальной сети Х (ранее Twitter).

Кнехт был выбран на драфте 2024 года под общим 17-м номером в первом раунде. Реддиш присоединился к «озёрникам» перед стартом сезона-2023/2024.

213-сантиметровому Уильямсу 23 года, он был выбран «Шарлотт» в 2022 году под 15-м номером в первом раунде. В сезоне-2024/2025 Марк провёл за «шершней» 23 игры, набирая в среднем за матч 15,6 очка, 9,6 подбора, 2,5 передачи и 1,2 блок-шота.

Следить за дедлайном НБА:
Наконец-то это произошло! Джимми Батлер нашёл себе новое место. Дедлайн НБА — LIVE
Live
Наконец-то это произошло! Джимми Батлер нашёл себе новое место. Дедлайн НБА — LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android