«Лейкерс» обменяли претендента на лучшего новичка на центрфорварда — Чарания

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» обменяло 23-летнего новичка своего клуба Далтона Кнехта в «Шарлотт Хорнетс» на центрового Марка Уильямса, сообщил авторитетный инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

«В «Лос-Анджелес Лейкерс» обменивают Далтона Кнехта, Кэма Реддиша, незащищённый выбор в первом раунде 2031 года и выбор в первом раунде 2030 года в «Шарлотт Хорнетс» на центрового Марка Уильямса, сообщают источники ESPN», — написал Чарания в социальной сети Х (ранее Twitter).

Кнехт был выбран на драфте 2024 года под общим 17-м номером в первом раунде. Реддиш присоединился к «озёрникам» перед стартом сезона-2023/2024.

213-сантиметровому Уильямсу 23 года, он был выбран «Шарлотт» в 2022 году под 15-м номером в первом раунде. В сезоне-2024/2025 Марк провёл за «шершней» 23 игры, набирая в среднем за матч 15,6 очка, 9,6 подбора, 2,5 передачи и 1,2 блок-шота.