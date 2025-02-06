Евролига: расписание матчей 6 февраля

В четверг, 6 февраля, состоится очередной игровой день 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности поклонники элитного европейского баскетбола смогут увидеть пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Расписание матчей Евролиги на 6 февраля:

20:30 мск — «Фенербахче» — «Реал» Мадрид;

21:00 мск — «Альба» — «Црвена Звезда»;

21:00 мск — «Жальгирис» — «Олимпия»;

22:15 мск — «Панатинаикос» — «Анадолу Эфес»;

22:30 мск — «Бавария» — АСВЕЛ.

Лидером сезона-2024/2025 на данный момент является греческий «Олимпиакос», одержавший в 25 матчах 18 побед. На втором месте турецкий «Фенербахче» — у них на одну игру меньше и 16 выигранных встреч.