Евролига: расписание матчей 6 февраля
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В четверг, 6 февраля, состоится очередной игровой день 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности поклонники элитного европейского баскетбола смогут увидеть пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.
Расписание матчей Евролиги на 6 февраля:
20:30 мск — «Фенербахче» — «Реал» Мадрид;
21:00 мск — «Альба» — «Црвена Звезда»;
21:00 мск — «Жальгирис» — «Олимпия»;
22:15 мск — «Панатинаикос» — «Анадолу Эфес»;
22:30 мск — «Бавария» — АСВЕЛ.
Евролига . Регулярный чемпионат. 26-й тур
06 февраля 2025, четверг. 20:30 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 26-й тур
06 февраля 2025, четверг. 21:00 МСК
Альба
Берлин, Германия
Не начался
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 26-й тур
06 февраля 2025, четверг. 21:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Не начался
Олимпия
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 26-й тур
06 февраля 2025, четверг. 22:15 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Не начался
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 26-й тур
06 февраля 2025, четверг. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Лидером сезона-2024/2025 на данный момент является греческий «Олимпиакос», одержавший в 25 матчах 18 побед. На втором месте турецкий «Фенербахче» — у них на одну игру меньше и 16 выигранных встреч.
Комментарии
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