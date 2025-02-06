Стефен Карри — о Джимми Батлере: в «Майами» было много драмы

36-летний разыгрывающий защитник и четырёхкратный чемпион НБА из команды «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри высказался о пришедшем в коллектив из «Майами Хит» звёздном Джимми Батлере.

«Я знаю, что там [в «Майами»] было много драмы. Кто на самом деле знает, что это за история? Мы ожидаем, что Джимми будет целеустремлённым и преданным своему делу.

Наша игра сильно изменится. Это будет выглядеть не так, как мы привыкли. Я уверен, что Батлер умеет играть в активном движении мяча. Но он также умеет создавать моменты и завершать их. Я собираюсь посмотреть много роликов о «Майами», чтобы увидеть некоторые из особенностей тактики, которые они устраивали для него», — приводит слова Карри журналист The Athletic Энтони Слэйтер.

По информации Шэмса Чарании, Батлер согласился на контракт с «Уорриорз» на сумму $ 121 млн до окончания сезона-2026/2027. Состав «Уорриорз» покинул Эндрю Уиггинс и присоединился к «Майами». В «Хит» также пришёл Пи Джей Такер из «Юты». Кроме того, команда из Майами получила выбор первого раунда драфта.

Немецкий разыгрывающий «воинов» Деннис Шрёдер оказался в «Юте Джаз», а американский лёгкий форвард Кайл Андерсон в «Торонто Рэпторс». Также по условиям соглашения в «Детройт Пистонс» перешли два защитника: американский защитник «Голден Стэйт» Линди Уотерс III, защитник «Майами» Джош Ричардсон и пик второго раунда.