Яннис Адетокунбо — об обменянном Миддлтоне: это больше, чем бизнес — это семья

30-летний греческий форвард команды НБА «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо высказался о своём уже бывшем партнёре по команде Крисе Миддлтоне, который был обменян в «Вашингтон Уизардс» на Кайла Кузму.

«Я играл с Крисом уже как 12 лет. Мы пережили невероятные моменты. В конце концов, из-за таких дней и обменов, как этот, судя по тому, что все нам рассказывали, ты никогда не знаешь, получится ли у тебя закончить в том месте, где ты хочешь, пока не получишь официальную информацию.

Крис по-прежнему останется нашим товарищем по команде. И, очевидно, мне будет не хватать его. Это немного больше, чем бизнес — это семья. Он человек, с которым я выиграл чемпионство, мы с ним не только выигрывали, но и проигрывали много раз. Я много раз бывал с ним в трудных ситуациях. Это почти как если бы я был с ним на войне», — приводит слова Адетокунбо издание Eurphoops.