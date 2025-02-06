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Первая фотография Луки Дончича в форме «Лос-Анджелес Лейкерс»

Первая фотография Луки Дончича в форме «Лос-Анджелес Лейкерс»
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6 февраля в социальных сетях появилась первая фотография 25-летнего звёздного словенского баскетболиста, играющего на позиции защитника, Луки Дончича в форме «Лос-Анджелес Лейкерс».

Фото: lakers.com

2 февраля инсайдер Шэмс Чарания сообщил, что «Лейкерс» и «Даллас» провели обмен, главными лицами которого стали Энтони Дэвис из «Лейкерс» и Дончич. Кроме Дончича, в штат Калифорния отправились два тяжёлых форварда – Макси Клебер и Маркиф Моррис. В «Даллас», в свою очередь, помимо Дэвиса, перешёл защитник Макс Кристи. Кроме того, «Лейкерс» получили выбор в первом раунде драфта 2029 года.

Ранее Леброн Джеймс, играющий за клуб «Лос-Анджелес Лейкерс», заявил, что если бы ему не понравился обмен звёздного словенца Луки Дончича из «Даллас Маверикс» на Энтони Дэвиса, то он бы отменил право на запрет в своём контракте.

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