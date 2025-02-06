Кириленко — о потенциальном будущем Дёмина в НБА: «Сан-Антонио» вариант поинтереснее

Легендарный российский баскетболист, президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высказался о потенциальных шансах молодого российского разыгрывающего защитника Егора Дёмина, выступающего в США за университет Бригама Янга (BYU) в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), в НБА.

«Мне кажется, что даже «Сан-Антонио» был бы поинтереснее, чем «Юта Джаз», потому что команда достаточно молодая, сейчас там Крис Пол на первом номере, год-два, и он будет заканчивать свою карьеру, и для Егора было бы супер попасть туда, может быть, год какой-то опыт получить от него, и есть возможность как раз выходить на первые роли. Там есть тоже молодой игрок Виктор Вембаньяма, который занимает позиции и надежды лучшего игрока в НБА, можно действительно развиваться вместе с ним, и полегче тебе будет, потому что всегда у тебя есть открытая площадка для того, чтобы набрасывать на кольцо.

Но мне так кажется, опять же, «Юта», наверное, всё же хороший вариант, потому что очень молодая команда, строящаяся команда, где нет такого ярко выраженного лидера, сейчас, наверное, даже Лаури Маркканен как-то не берёт на себя эту роль, даже он как-то в стороне находится. Есть возможность на себя забирать. Однако в молодых командах всегда сложнее, потому что есть конкуренция, все борются за это место. Всё-таки, мне кажется, в «Сан-Антонио» в этом плане есть определение ролей, хотя это тоже достаточно молодая команда», — приводит слова Кириленко «Советский спорт».

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.