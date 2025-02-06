Видео: тренировка Луки Дончича вместе с Леброном Джеймсом и Остином Ривзом в «Лейкерс»

В сети появилась видеозапись бросковой тренировки игроков клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс», на которой звёздный защитник Лука Дончич вместе с 40-летним форвардом и четырёхкратным чемпионом лиги Леброном Джеймсом, а также Остином Ривзом совершают броски по кольцу на тренировочной базе «озёрников».

2 февраля инсайдер Шэмс Чарания сообщил, что «Лейкерс» и «Даллас» провели обмен, главными лицами которого стали Энтони Дэвис из «Лейкерс» и Дончич. Кроме Дончича, в штат Калифорния отправились два тяжёлых форварда – Макси Клебер и Маркиф Моррис. В «Даллас», в свою очередь, помимо Дэвиса, перешёл защитник Макс Кристи. Кроме того, «Лейкерс» получили выбор в первом раунде драфта 2029 года.