Форвард «Енисея» заменил защитника «Пари НН» на Slam Dunk contest на Матче всех звёзд

24-летний 204-сантиметровый форвард красноярского «Енисея», выступающего в Единой лиге ВТБ, Сергей Долинин стал новым участником Матч ТВ Slam Dunk contest на Матче всех звёзд 2025 года, сообщила пресс-служба российского первенства.

Долинин заменил в конкурсе звёздного защитника «Пари Нижний Новгород» Зака Наталла, который попал на Матч звёзд, но выбыл из-за серьёзной травмы до конца сезона.

Напомним, Матч всех звёзд Единой лиги пройдёт 16 февраля в Москве.

Ранее легионер нижегородской команды Наталл в интервью «Чемпионату» отреагировал на своё попадание и невозможность принять участие в звёздном уикенде Единой лиги.