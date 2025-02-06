ДеАарон Фокс — о дебюте за «Спёрс»: чувствую себя старым

27-летний звёздный американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антони Спёрс» на позиции разыгрывающего защитника, ДеАарон Фокс во время игры с «Атлантой Хоукс», завершившейся победой техасской команды со счётом 126:125, пошутил, что чувствует себя старым в окружении молодых игроков «Спёрс».

«Играя со всеми этими молодыми парнями, я, прежде всего, чувствую себя старым. Но когда мы выходим сюда, на паркет, и все они начинают танцевать и зажигать, я снова обретаю молодость. На мой взгляд, мы отлично провели первую четверть, всё идет хорошо», — сказал Фокс в эфире ESPN во время матча.

На счету Фокса 24 очка, пять подборов, 13 передач, три перехвата и одна потеря. Это была первая игра ДеАарона за «Сан-Антонио».