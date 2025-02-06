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Андрей Кириленко рассказал о проблеме медийности баскетбола на примере Лионеля Месси

Андрей Кириленко рассказал о проблеме медийности баскетбола на примере Лионеля Месси
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Легендарный российский баскетболист, президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал о проблеме медийности баскетбола и привёл в пример звёздного аргентинского футболиста «Интер Майами» Лионеля Месси, являющегося обладателем восьми «Золотых мячей».

«Здесь, конечно, невозможно, чтобы федерация решила этот вопрос. [Вопрос медийности] очень совокупный: и для федерации, и для клубов, которые работают со своими болельщиками и игроками, и для самих баскетболистов. Сами игроки должны быть очень медийными и должны выходить из своей, скажем так, «скорлупы», зоны комфорта, и постоянно работать со своими соцсетями, болельщиками, со своей аудиторией.

Я прекрасно понимаю, что это очень сложно делать, потому что, когда у тебя есть тренировочный процесс, игры, переезды, не всегда находится время для того, чтобы постоянно общаться в социальных сетях или со средствами массовой информации.

Если брать лучшие примеры, которые есть в мире, там люди прежде всего сами выходят из своей зоны комфорта. Даже тот же Месси, великолепный игрок: до определённого момента мы знали о нём только что-то вокруг, он сам ничего не вёл, не делал, и только в последние лет восемь он стал активен у себя в социальных сетях, и сразу же это всё обросло огромным количеством болельщиков по всему миру, хотя это, наверное, величина №1 или №2 в футбольном мире», — приводит слова Кириленко «Советский спорт».

Ранее Кириленко высказался о возможном будущем российского молодого защитника Егора Дёмина.

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