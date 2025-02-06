Новичок «Спёрс» Фокс назвал преимущества игры с Виктором Вембаньямой
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27-летний звёздный американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антони Спёрс» на позиции разыгрывающего защитника, ДеАарон Фокс описал ощущения от совместной игры с молодым форвардом техасской команды Виктором Вембаньямой после выигранной встречи с «Атлантой Хоукс» со счётом 126:125.
НБА — регулярный чемпионат
06 февраля 2025, четверг. 03:00 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
125 : 126
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Атланта Хоукс: Янг - 32, Оконгву - 30, Хантер - 22, Дэниэлс - 19, Рисашер - 6, Уоллес - 5, Барлоу - 5, Крейчи - 5, Нэнс - 1, Родди, Гуйе, Мэтьюз
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 24, Фокс - 24, Васселл - 20, Сохан - 15, Барнс - 13, Пол - 11, Касл - 11, Шампани - 5, Джонсон - 3, Дюк, Маклафлин, Уэсли, Брэнэм, Мамукелашвили, Ингрэм
«Он другой. Виктор особенный. Именно такое внимание, которое он получает от игроков соперника в защите, позволяет мне делать то, чего я не мог сделать во время прошлых игр», — приводит слова Фокса AP News.
Ранее ДеАарон пошутил по поводу своего дебюта за «Сан-Антонио», сказав, что чувствует себя старым в окружении молодых игроков.
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