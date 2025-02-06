Новичок «Спёрс» Фокс назвал преимущества игры с Виктором Вембаньямой

27-летний звёздный американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антони Спёрс» на позиции разыгрывающего защитника, ДеАарон Фокс описал ощущения от совместной игры с молодым форвардом техасской команды Виктором Вембаньямой после выигранной встречи с «Атлантой Хоукс» со счётом 126:125.

«Он другой. Виктор особенный. Именно такое внимание, которое он получает от игроков соперника в защите, позволяет мне делать то, чего я не мог сделать во время прошлых игр», — приводит слова Фокса AP News.

Ранее ДеАарон пошутил по поводу своего дебюта за «Сан-Антонио», сказав, что чувствует себя старым в окружении молодых игроков.