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Стив Керр предложил сместить дату дедлайна обменов

Стив Керр предложил сместить дату дедлайна обменов
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59-летний бывший американский профессиональный баскетболист, в данный момент работающий главным тренером клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз», Стив Керр предложил сместить дату дедлайна обменов североамериканской лиги на Матч звёзд для того, чтобы игрокам было комфортнее встретиться друг с другом во время уикенда.

«Я думаю, лиге следует подумать о том, чтобы установить крайний срок для обменов во время перерыва во время Матча всех звёзд, просто чтобы вам не пришлось столкнуться лицом к лицу в этих играх», — сказал Керр на пресс-конференции.

Ранее «Уорриорз» приобрели Джимми Батлера и Стефен Карри высказался по поводу новичка команды.

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