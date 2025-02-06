Лука Дончич подарил академии Надаля именную майку своего бывшего клуба «Даллас Маверикс»

Баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» словенец Лука Дончич подарил академии Рафаэля Надаля именную майку своего бывшего клуба «Даллас Маверикс» с автографом.

Фото: Getty Images/rafanadalacademy.com

Академия Рафаэля Надаля — это теннисный тренировочный центр на острове Майорка в Испании. Она была основана в 2016 году 22-кратным победителем турниров «Большого шлема» Рафаэлем Надалем и расположена в его родном городе Манакор. Первым директором стал Тони Надаль, дядя Рафаэля и его бывший тренер.

Отметим. что в Академии Рафаэля Надаля занимался российский теннисист экс первая ракетка мира в юниорском рейтинге Ярослав Дёмин.

Напомним, 2 февраля, Лука Дончич стал частью обмена между «Лейкерс» и «Маверикс», в результате которого он переехал в Лос-Анджелес.