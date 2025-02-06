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Звезда «Лейкерс» Ривз повторил достижение легендарного Коби Брайанта

Звезда «Лейкерс» Ривз повторил достижение легендарного Коби Брайанта
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26-летний американский профессиональный баскетболист, играющий за команду НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции защитника, Остин Ривз повторил достижение легендарного пятикратного чемпиона североамериканской лиги, всю карьеру отыгравшего за «озёрников», Коби Брайанта.

Ривз стал первым защитником «Лос-Анджелес» с сезона-2012/2013, который в 28 играх подряд набирал 10+ очков. Последним, кому удалось совершить это, был Коби Брайант.

Ранее Остин Ривз высказался по поводу обмена между «озёрниками» и «Даллас Маверикс», по ходу которого к калифорнийской команде присоединился звёздный Лука Дончич, а покинул команду Энтони Дэвис.

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