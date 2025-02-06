Тренер «Спёрс» и Вембаньяма оценили дебютную игру ДеАарона Фокса

38-летний американский профессиональный баскетбольный тренер и бывший игрок, временно исполняющий обязанности главного тренера команды «Сан-Антонио Спёрс», Митчелл Джонсон и молодой форвард техасской команды Виктор Вембаньяма оценили дебютную игру ДеАарона Фокса, пришедшего после обмена из «Сакраменто Кингз».

Митчелл: Игрок его уровня и опыта, давно зарекомендовавший себя в лиге… Я не вижу никаких проблем в том, чтобы он только и набирал обороты в составе нашего клуба.

Вембаньяма: На самом деле он уже много значит для нашей команды. Наши цели на сезон стали ещё более достижимыми. Мы используем все наши сильные стороны в дальнейшем, а на данный момент мы только прибавили в силе.

В первом матче с Фоксом игроки «Сан-Антонио» нанесли поражение «Атланте Хоукс» со счётом 126:125.