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Тренер «Спёрс» и Вембаньяма оценили дебютную игру ДеАарона Фокса

Тренер «Спёрс» и Вембаньяма оценили дебютную игру ДеАарона Фокса
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38-летний американский профессиональный баскетбольный тренер и бывший игрок, временно исполняющий обязанности главного тренера команды «Сан-Антонио Спёрс», Митчелл Джонсон и молодой форвард техасской команды Виктор Вембаньяма оценили дебютную игру ДеАарона Фокса, пришедшего после обмена из «Сакраменто Кингз».

Митчелл: Игрок его уровня и опыта, давно зарекомендовавший себя в лиге… Я не вижу никаких проблем в том, чтобы он только и набирал обороты в составе нашего клуба.

Вембаньяма: На самом деле он уже много значит для нашей команды. Наши цели на сезон стали ещё более достижимыми. Мы используем все наши сильные стороны в дальнейшем, а на данный момент мы только прибавили в силе.

В первом матче с Фоксом игроки «Сан-Антонио» нанесли поражение «Атланте Хоукс» со счётом 126:125.

НБА — регулярный чемпионат
06 февраля 2025, четверг. 03:00 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
125 : 126
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Атланта Хоукс: Янг - 32, Оконгву - 30, Хантер - 22, Дэниэлс - 19, Рисашер - 6, Уоллес - 5, Барлоу - 5, Крейчи - 5, Нэнс - 1, Родди, Гуйе, Мэтьюз
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 24, Фокс - 24, Васселл - 20, Сохан - 15, Барнс - 13, Пол - 11, Касл - 11, Шампани - 5, Джонсон - 3, Дюк, Маклафлин, Уэсли, Брэнэм, Мамукелашвили, Ингрэм
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