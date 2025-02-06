Фанат рассказал игрокам «Майами» об обмене Батлера прямо во время матча с «Филадельфией»
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В ночь на 6 февраля во время игры Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Майами Хит» и «Филадельфией Сиксерс» стало известно, что звезда команды из Майами Джимми Батлер был обменян в «Голден Стэйт Уорриорз», и один из находчивых фанатов сразу сообщил игрокам «Хит», находящимся на скамейке запасных, детали сделки. Игроки «Майами» обошли «Филадельфию» со счётом 108:101.
НБА — регулярный чемпионат
06 февраля 2025, четверг. 03:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
101 : 108
Майами Хит
Майами
Филадельфия Сиксерс: Макси - 31, Убре - 15, Бона - 11, Джексон - 10, Джордж - 9, Ябуселе - 9, Эдвардс - 8, Гордон - 5, Лоури - 3, Каунсил, Эмбиид, Гримс
Майами Хит: Хироу - 30, Йович - 23, Розир - 20, Адебайо - 18, Жакез-мл. - 9, Ларссон - 5, Хайсмит - 3, Ричардсон, Уэр, Кристофер, Джонсон, Бёркс, Лав, Робинсон
Напомним, в ходе сделки «Уорриорз» покинули Деннис Шрёдер («Юта»), Эндрю Уиггинс, Кайл Андерсон («Майами»), Линди Уотерс III («Детройт Пистонс»).
Ранее четырёхкратный чемпион НБА из команды «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри высказался о Джимми Батлере, пришедшем в коллектив из «Майами Хит».
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