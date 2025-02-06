Фанат рассказал игрокам «Майами» об обмене Батлера прямо во время матча с «Филадельфией»

В ночь на 6 февраля во время игры Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Майами Хит» и «Филадельфией Сиксерс» стало известно, что звезда команды из Майами Джимми Батлер был обменян в «Голден Стэйт Уорриорз», и один из находчивых фанатов сразу сообщил игрокам «Хит», находящимся на скамейке запасных, детали сделки. Игроки «Майами» обошли «Филадельфию» со счётом 108:101.

Напомним, в ходе сделки «Уорриорз» покинули Деннис Шрёдер («Юта»), Эндрю Уиггинс, Кайл Андерсон («Майами»), Линди Уотерс III («Детройт Пистонс»).

Ранее четырёхкратный чемпион НБА из команды «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри высказался о Джимми Батлере, пришедшем в коллектив из «Майами Хит».