Стив Керр произнёс трогательные слова в адрес покинувшего клуб Эндрю Уиггинса

59-летний бывший американский профессиональный баскетболист, в данный момент работающий главным тренером клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз», Стив Керр высказался после проигранной встречи с «Ютой Джаз» (128:131) о покинувшем команду в связи с обменом Эндрю Уиггинсе.

«Развивая такие отношения с парнями, как в нашей команде, я знаю, что они отдают нам всё и посвящают себя команде, и у них есть семьи, знаете, у Эндрю только на прошлой неделе родился мальчик, девочки учатся в школе.

Уиггинс — один из моих любимых игроков, которых мне доводилось тренировать. Без него мы бы не подняли тот чемпионский баннер в 2022 году. Я буду по нему скучать», — сказал Керр на пресс-конференции.