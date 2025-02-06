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Стив Керр произнёс трогательные слова в адрес покинувшего клуб Эндрю Уиггинса

Стив Керр произнёс трогательные слова в адрес покинувшего клуб Эндрю Уиггинса
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59-летний бывший американский профессиональный баскетболист, в данный момент работающий главным тренером клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз», Стив Керр высказался после проигранной встречи с «Ютой Джаз» (128:131) о покинувшем команду в связи с обменом Эндрю Уиггинсе.

НБА — регулярный чемпионат
06 февраля 2025, четверг. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
131 : 128
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Юта Джаз: Кларксон - 31, Джордж - 26, Кольер - 20, Коллинс - 19, Кесслер - 15, Михайлюк - 10, Филиповски - 4, Поттер - 3, Джузэнг - 3, Харклесс, Сенсабо, Чьебв
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 32, Подзиемски - 29, Хилд - 18, Пост - 10, Пэйтон II - 9, Грин - 7, Спенсер - 7, Луни - 6, Rowe - 6, Сантос - 4, Андерсон, Шрёдер, Уиггинс, Джексон-Дэвис, Уотерс III

«Развивая такие отношения с парнями, как в нашей команде, я знаю, что они отдают нам всё и посвящают себя команде, и у них есть семьи, знаете, у Эндрю только на прошлой неделе родился мальчик, девочки учатся в школе.

Уиггинс — один из моих любимых игроков, которых мне доводилось тренировать. Без него мы бы не подняли тот чемпионский баннер в 2022 году. Я буду по нему скучать», — сказал Керр на пресс-конференции.

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