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«Локомотив» близок к подписанию контракта с американцем Таджером Макколлом — источник

«Локомотив» близок к подписанию контракта с американцем Таджером Макколлом — источник
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В краснодарский клуб «Локомотив-Кубань» может перейти 30-летний американский атакующий защитник Таджер Макколл. Об этом информирует телеграм-канал «Перехват». По сведениям источника, стороны близки к заключению контракта.

За время профессиональной карьеры Таджер выступал за французские, австралийские, новозеландские, израильские команды. Также он играл в G-лиге и провёл один матч в НБА за «Бруклин Нетс». Нынешний сезон Макколл начал в китайской лиге за «Гуанчжоу Лунг Лайонс», где в среднем за матч набирал 22,9 очка, 5,1 подбора, пять результативных передач и 2,1 перехвата.

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