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Никола Йокич сделал признание после четырёх подряд побед «Денвера»

Никола Йокич сделал признание после четырёх подряд побед «Денвера»
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Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич после матча регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлен Пеликанс» (144:119) ответил на вопрос по поводу успешной серии своей команды. Победа в игре с «Пеликанс» стала для «Наггетс» четвёртой подряд.

«Стала ли команда лучше? Может быть. Я не знаю. Честно говоря, вообще не слежу ни за статистикой, ни за аналитикой. Я просто не слежу за этим», — сказал Никола на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне НБА Йокич к настоящему моменту принял участие в 45 матчах, в которых в среднем набирал 29,7 очка, совершал 12,8 подбора и отдавал 10,3 передачи.

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