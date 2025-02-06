Скип Бэйлесс оценил новичка «Лейкерс» Марка Уильямса

Известный обозреватель и эксперт Скип Бэйлесс поделился мнением об обмене 23-летнего центрового Марка Уильямса в «Лос-Анджелес Лейкерс» из «Шарлотт Хорнетс. В обратную сторону, в свою очередь, отправился 23-летний лёгкий форвард Далтон Кнехт.

«Жаль, что «Лейкерс» вынуждены так быстро расстаться с Далтоном Кнехтом. Однако он показал, что может терять стабильность на дистанции, опускаясь до 36% реализации трёхочковых. Команде был нужен центровой, и они получили довольно неплохого игрока в лице Марка Уильямса — хотя он и не проявил себя ярко ни в «Дьюке», ни в «Шарлотт», — написал Бэйлесс на своей странице в социальных сетях.

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