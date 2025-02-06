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Роналду высказался о возможности сыграть за команду с сыном по примеру Леброна в НБА

Роналду высказался о возможности сыграть за команду с сыном по примеру Леброна в НБА
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Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, что хотел бы сыграть в одной команде вместе с сыном, как ранее это сделал баскетболист НБА из «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. В октябре прошлого года Леброн официально вышел вместе с сыном Бронни в матче регулярного чемпионата с «Миннесотой Тимбервулвз». Это был первый случай в истории НБА, когда за команду сыграли отец и сын.

«Да, я бы хотел этого… Но, конечно, не могу сказать, что это та идея, которая не даёт мне спать по ночам. Посмотрим. Это скорее в его руках, чем в моих. Не считаю это навязчивой идеей. Он будет следовать своим путём. Я буду гордиться им, независимо от того, что он захочет сделать. Если он будет играть — супер. Если нет, это будет значить, что мы хотя бы попытались. По крайней мере, отец старался изо всех сил», — сказал Роналду в интервью Canal 11.

В настоящий момент сыну Криштиану 14 лет.

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