Мэджик Джонсон оценил обмен Джимми Батлера в «Голден Стэйт Уорриорз»

Член Зала славы и пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон поделился мнением об обмене лёгкого форварда Джимми Батлера в «Голден Стэйт Уорриорз» из «Майами Хит».

«Обмен Джимми Батлера в «Голден Стэйт Уорриорз» — это потрясающий шаг, выгодный и для «Уорриорз», и для «Майами Хит» по разным причинам. С приходом Батлера «Голден Стэйт» становится ещё более мощной и динамичной командой, а Стеф Карри получает надёжного партнёра, который привносит в игру очки, защиту и непреклонную жёсткость. Главное достоинство Батлера — его умение выходить на новый уровень именно в плей-офф, что делает его незаменимым игроком в решающих моментах», — написал Джонсон на своей странице в социальных сетях.

В нынешнем сезоне НБА Батлер к настоящему моменту принял участие в 25 матчах, в которых в среднем набирал 17 очков, 5,2 подбора и 4,8 передачи.

Фанат рассказал скамейке «Майами» детали обмена Батлера: