«Уралмаш» разгромил «Астану» в матче Единой лиги

В Екатеринбурге завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого «Уралмаш» принимал «Астану». Встреча закончилась уверенной победой хозяев площадки. Счёт матча — 99:58 (26:13, 31:16, 23:17, 19:12).

Самым результативным игроком в составе «Уралмаша» стал форвард Хэйден Далтон. На его счету 17 очков, четыре подбора и две передачи. У «Астаны» чаще всего кольцо соперников поражал американец Узодинма Утоми. В его активе 16 очков и девять подборов.

В следующем туре «Уралмаш» примет МБА-МАИ. Встреча состоится 9 февраля и начнётся в 14:00 мск. «Астана» 9 февраля примет «Локомотив-Кубань». Начало матча запланировано на 12:00 мск.

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