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«Уралмаш» разгромил «Астану» в матче Единой лиги

«Уралмаш» разгромил «Астану» в матче Единой лиги
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В Екатеринбурге завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого «Уралмаш» принимал «Астану». Встреча закончилась уверенной победой хозяев площадки. Счёт матча — 99:58 (26:13, 31:16, 23:17, 19:12).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
06 февраля 2025, четверг. 18:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
99 : 58
Астана
Астана
Уралмаш: Далтон - 17, Зайцев - 15, Белянков - 12, Пынько - 12, Нэльсон - 11, Глазунов - 10, Даглас - 10, Карданахишвили - 6, Акрамов - 2, Ивлев - 2, Новиков - 2
Астана: Утоми - 16, Мотовилов - 14, Походяев - 13, Мурзагалиев - 5, Майдекин - 5, Смит - 3, Десятников - 2, Щербак, Айткали, Исаенко, Абашидзе

Самым результативным игроком в составе «Уралмаша» стал форвард Хэйден Далтон. На его счету 17 очков, четыре подбора и две передачи. У «Астаны» чаще всего кольцо соперников поражал американец Узодинма Утоми. В его активе 16 очков и девять подборов.

В следующем туре «Уралмаш» примет МБА-МАИ. Встреча состоится 9 февраля и начнётся в 14:00 мск. «Астана» 9 февраля примет «Локомотив-Кубань». Начало матча запланировано на 12:00 мск.

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