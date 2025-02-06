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Команды НБА «Майами» и «Торонто» согласовали обмен

Команды НБА «Майами» и «Торонто» согласовали обмен
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Команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит» и «Торонто Рэпторс» согласовали обмен. По условиям сделки, «Рэпторс» получат форварда Пи Джей Такера, пик второго раунда, а также денежную компенсацию. «Хит», в свою очередь, получат защитника Дэвиона Митчелла. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал авторитетный инсайдер Шэмс Чарания.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию, где подробно освещает все сделки, которые в настоящий момент происходят в Национальной баскетбольной ассоциации. Дедлайн обменов наступит вечером 6 февраля. С этой минуты любые обмены в лиге будут запрещены.

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