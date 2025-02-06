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Йокич прояснил отношение к обменам в НБА после резонансной сделки Дончича и Дэвиса

Йокич прояснил отношение к обменам в НБА после резонансной сделки Дончича и Дэвиса
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Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич поделился мнением об обменах в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Ранее громкую сделку совершили команды «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Даллас Маверикс». По её условиям, Энтони Дэвис перебрался из «Лейкерс» в «Маверикс», а Лука Дончич отправился в обратном направлении.

«Мы подписываем контракты, по которым нас могут обменять. Думаю, нужно всегда оставаться профессионалами. Не закрывай за собой дверь, если тебя обменяют. Такое может случиться. Это не значит, что ты плохой или хороший игрок», — сказал Никола на пресс-конференции.

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