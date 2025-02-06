Дрэймонд Грин высказался о Джимми Батлере после его обмена в «Голден Стэйт»

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин поделился мнением о новичке команды Джимми Батлере. В клуб из Калифорнии Батлер пришёл в результате обмена с «Майами Хит».

«Он победил? Я победил? Да, это как раз то, что нам нужно. Он настоящий победитель. Многократный участник Матча всех звёзд. Крепкий орешек», — приводит слова Грина The Athletic.

В нынешнем сезоне НБА Батлер к настоящему моменту принял участие в 25 матчах, в которых в среднем набирал 17 очков, делал 5,2 подбора и 4,8 передачи.

«Чемпионат» предлагает следить за всеми новостями, связанными с дедлайном НБА, в лайве.

Фанат рассказал скамейке «Майами» детали обмена Батлера: