«Автодор» уверенно победил «Пари Нижний Новгород» в Единой лиге

В Саратове завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в рамках которого «Автодор» принимал «Пари Нижний Новгород». Встреча закончилась победой хозяев площадки со счётом 91:72 (21:20, 28:14, 25:22, 17:16).

Самым результативным игроком в составе победителей стал сербский форвард Душан Беслач. В его активе 23 очка, пять подборов и одна передача. У нижегородцев лучшую результативность продемонстрировал американский защитник Зак Наталл. На его счету 21 очко, четыре подбора и две передачи.

В следующем туре «Автодор» на выезде сыграет с казанским УНИКСом. Встреча состоится 9 февраля и начнётся в 17:00 мск. «Пари Нижний Новгород» 9 февраля примет московский ЦСКА. Начало матча запланировано на 15:00 мск.

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