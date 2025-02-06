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«Автодор» уверенно победил «Пари Нижний Новгород» в Единой лиге

«Автодор» уверенно победил «Пари Нижний Новгород» в Единой лиге
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В Саратове завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в рамках которого «Автодор» принимал «Пари Нижний Новгород». Встреча закончилась победой хозяев площадки со счётом 91:72 (21:20, 28:14, 25:22, 17:16).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
06 февраля 2025, четверг. 19:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
91 : 72
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Автодор: Беслач - 23, Агада - 17, Кроуфорд - 15, Кантер - 12, Петенев - 9, Мэннинг - 8, Джонс - 5, Клименко - 2, Пранаускис, Наумов, Халдеев, Сычков
Пари Нижний Новгород: Наталл - 21, Хоменко - 14, Антипов - 10, Чадов - 8, Джуришич - 6, Зоткин - 6, Карпенков - 4, Вольхин - 3, Семенченко, Захаров, Бабурин, Шилохвостов

Самым результативным игроком в составе победителей стал сербский форвард Душан Беслач. В его активе 23 очка, пять подборов и одна передача. У нижегородцев лучшую результативность продемонстрировал американский защитник Зак Наталл. На его счету 21 очко, четыре подбора и две передачи.

В следующем туре «Автодор» на выезде сыграет с казанским УНИКСом. Встреча состоится 9 февраля и начнётся в 17:00 мск. «Пари Нижний Новгород» 9 февраля примет московский ЦСКА. Начало матча запланировано на 15:00 мск.

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