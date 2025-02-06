Казинс назвал единственного игрока НБА, который может быть уверен, что его не обменяют

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и четырёхкратный участник Матча всех звёзд Демаркус Казинс высказал мнение, что в настоящий момент лишь центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма может быть уверен, что его не обменяют.

«Есть лишь один парень, которого просто невозможно обменять. Это чудак из «Сан-Антонио». Если вы обменяете Вемби, вы больше никогда не будете играть в баскетбол», — сказал Казинс в эфире Run It Back.

В нынешнем сезоне НБА Вембаньяма к настоящему моменту принял участие в 42 матчах, в которых в среднем набирал 24,6 очка, совершал 10,9 подбора и отдавал 3,6 передачи.

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