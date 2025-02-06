Юсуф Нуркич обменян в «Шарлотт», «Финикс» получил Коди Мартина и Василие Мицича

Клубы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Финикс Санз» и «Шарлотт Хорнетс» согласовали обмен. Как информирует ESPN US, «Финикс» в результате сделки получают лёгкого форварда Коди Мартина, атакующего защитника Василие Мицича и пик второго раунда 2026 года. В «Хорнетс» отправится центровой Юсуф Нуркич, а также они получат пик первого раунда 2026 года.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию, где подробно освещает все сделки, которые в настоящий момент происходят в Национальной баскетбольной ассоциации. Дедлайн обменов наступит вечером 6 февраля. С этой минуты любые обмены в лиге будут запрещены.

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