«Локомотив-Кубань» на выезде победил МБА-МАИ в матче Единой лиги

В Москве завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в рамках которого МБА-МАИ встречался с краснодарским «Локомотивом-Кубань». Игра закончилась победой гостей со счётом 93:71 (26:13, 19:19, 24:15, 15:15).

Самым результативным в составе победителей стали защитник Карвел Андерсон и форвард Айзея Уэйли. На счету обоих по 14 очков. У МБА-МАИ лучшую результативность продемонстрировал защитник Евгений Воронов. На его счету 17 очков, один подбор и одна передача.

В следующем туре МБА-МАИ в Екатеринбурге сыграет с «Уралмашем». Встреча состоится 9 февраля и начнётся в 14:00 мск. «Локомотив-Кубань» 9 февраля на выезде сыграет с «Астаной». Начало матча запланировано на 12:00 мск.

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