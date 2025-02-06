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«Локомотив-Кубань» на выезде победил МБА-МАИ в матче Единой лиги

«Локомотив-Кубань» на выезде победил МБА-МАИ в матче Единой лиги
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В Москве завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в рамках которого МБА-МАИ встречался с краснодарским «Локомотивом-Кубань». Игра закончилась победой гостей со счётом 93:71 (26:13, 19:19, 24:15, 15:15).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
06 февраля 2025, четверг. 20:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
71 : 93
Локомотив-Кубань
Краснодар
МБА-МАИ: Воронов - 17, Барашков - 12, Зубков - 10, Касаткин - 9, Коновалов - 8, Трушкин - 6, Сорокин - 4, Личутин - 3, Певнев - 2, Минченко, Шейко, Савченко
Локомотив-Кубань: Уэйли - 14, Андерсон - 14, Кливленд - 10, Миллер - 10, Узинский - 10, Темиров - 8, Шеянов - 8, Квитковских - 6, Емченко - 6, Гудумак - 5, Елатонцев - 2, Чеваренков

Самым результативным в составе победителей стали защитник Карвел Андерсон и форвард Айзея Уэйли. На счету обоих по 14 очков. У МБА-МАИ лучшую результативность продемонстрировал защитник Евгений Воронов. На его счету 17 очков, один подбор и одна передача.

В следующем туре МБА-МАИ в Екатеринбурге сыграет с «Уралмашем». Встреча состоится 9 февраля и начнётся в 14:00 мск. «Локомотив-Кубань» 9 февраля на выезде сыграет с «Астаной». Начало матча запланировано на 12:00 мск.

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